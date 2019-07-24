Главой МВД Великобритании стала Прити Пател

Пател покинула пост министра в ноябре 2017 года после скандала из-за семейной поездки в Израиль. Находясь в отпуске, она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, причем и потом не посчитала нужным уведомить о них МИД и премьер-министра. Уже после ее официальных извинений за нарушение протокола появилась информация о других несогласованных встречах с представителями израильских властей - в парламенте и в Нью-Йорке. Премьер-министр Тереза Мэй велела Пател, находившейся тогда в командировке в Африке, срочно вернуться в Лондон. Вскоре последовало объявление об отставке министра.