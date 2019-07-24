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РИА Новости

Главой МВД Великобритании стала Прити Пател

Вчера, 20:54
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© REUTERS / Hannah McKayПрити Пател
Прити Пател
© REUTERS / Hannah McKay
Прити Пател
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Министром внутренних дел Великобритании назначена экс-глава министерства международного развития Прити Пател, сообщила канцелярия британского премьера.
Ранее главой МВД был Саджид Джавид, ставший в новом кабинете министров министром финансов – канцлером.
Пател покинула пост министра в ноябре 2017 года после скандала из-за семейной поездки в Израиль. Находясь в отпуске, она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, причем и потом не посчитала нужным уведомить о них МИД и премьер-министра. Уже после ее официальных извинений за нарушение протокола появилась информация о других несогласованных встречах с представителями израильских властей - в парламенте и в Нью-Йорке. Премьер-министр Тереза Мэй велела Пател, находившейся тогда в командировке в Африке, срочно вернуться в Лондон. Вскоре последовало объявление об отставке министра.
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