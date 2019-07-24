Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T20:44Z
https://ria.ru/20190724/1556851910.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152557/86/1525578689_0:191:3660:2250_1036x0_80_0_0_24e4828f4801176c8b2b3ea43d0dafcf.jpg
РИА Новости

Мюллер заявил, что не считает свое расследование "охотой на ведьм"

Вчера, 20:44
360
© AP Photo / Charles DharapakЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер
Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер не считает свое расследование "охотой на ведьм", как его постоянно называет президент США Дональд Трамп.
"Это не было "охотой на ведьм", - заявил он в среду, выступая в конгрессе.
Трамп, говоря о попытках спецпрокурора найти свидетельства сговора его предвыборного штаба с Россией, регулярно называет это "охотой на ведьм".
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ.
Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Вчера, 17:32
Трамп критикует Мюллера в Twitter, пока тот выступает в конгрессе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Москва будет следить за выступлением в американском конгрессе Роберта Мюллера, при этом российская сторона подчеркивает, что не вмешивалась и не намерена вмешиваться в американские выборы. По его словам, нет никаких оснований делать подобные выводы.
300002
Обсудить 1
Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер заявил, что не будет отвечать в конгрессе на вопросы о контрразведке
РИА
Новости
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Мюллер назвал "российское дело" одной из главных угроз демократии в США
Роберт Мюллер
Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Главой МИД Великобритании назначили экс-министра по Brexit Доминика Рааба
Лента
новостей
Саджид Джавид
Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер отказался отвечать на вопросы конгрессменов об импичменте Трампа
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Лидер лейбористов прокомментировал первую премьерскую речь Джонсона
Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер
Мюллеру не дали ответить на вопрос о процитированных в докладе СМИ
Роберт Мюллер
Адвокат Трампа прокомментировал показания Мюллера по "российскому делу"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 91 человека
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер не стал комментировать последствия "вмешательства России" в выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Прити Пател
Главой МВД Великобритании стала Прити Пател
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина задумала расширить санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния