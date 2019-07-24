Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Экс-глава МВД Великобритании Саджид Джавид назначен канцлером казначейства (министром финансов) страны, сообщила канцелярия премьер-министра.
Это ожидаемое назначение. Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду занял пост премьер-министра страны. Канцлер считается вторым политическим лицом в стране, его резиденция находится в соседнем доме с резиденцией премьера.
Джавид, родители которого эмигрировали из Пакистана, стал самым высокопоставленным представителем этнических меньшинств в стране.
До поста главы МВД Джавид был министром по делам местных общин Великобритании.