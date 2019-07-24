Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид

Это ожидаемое назначение. Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду занял пост премьер-министра страны. Канцлер считается вторым политическим лицом в стране, его резиденция находится в соседнем доме с резиденцией премьера.