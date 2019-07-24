Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T20:43Z
https://ria.ru/20190724/1556851881.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155685/20/1556852020_0:24:2971:1695_1036x0_80_0_0_07e8e6c86008d4aa0425b6dc8586381d.jpg
РИА Новости

Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид

Вчера, 20:43
491
© REUTERS / Hannah McKayСаджид Джавид
Саджид Джавид
© REUTERS / Hannah McKay
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Экс-глава МВД Великобритании Саджид Джавид назначен канцлером казначейства (министром финансов) страны, сообщила канцелярия премьер-министра.
Это ожидаемое назначение. Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон в среду занял пост премьер-министра страны. Канцлер считается вторым политическим лицом в стране, его резиденция находится в соседнем доме с резиденцией премьера.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Вчера, 20:59
Карьера Бориса Джонсона начнется с принятия тяжелейшего решения
Джавид, родители которого эмигрировали из Пакистана, стал самым высокопоставленным представителем этнических меньшинств в стране.
До поста главы МВД Джавид был министром по делам местных общин Великобритании.
391011
Обсудить 1
Саджид ДжавидВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Главой МИД Великобритании назначили экс-министра по Brexit Доминика Рааба
РИА
Новости
Прити Пател
Главой МВД Великобритании стала Прити Пател
Стивен Баркли
Главой министерства по вопросам Brexit переназначили Стивена Баркли
Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес
Главой минобороны Великобритании стал Бен Уоллес
Лента
новостей
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Лидер лейбористов прокомментировал первую премьерскую речь Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт
Глава Минобороны Британии покинула правительство
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
Мюллер заявил, что не считает свое расследование "охотой на ведьм"
Роберт Мюллер
Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер отказался отвечать на вопросы конгрессменов об импичменте Трампа
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер заявил, что не будет отвечать в конгрессе на вопросы о контрразведке
В Судане объявили об аресте ряда военных по делу о попытке госпереворота
Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук обвинил "Оппозиционный блок" в фальсификациях на выборах в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
09:19В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации
Лента новостейМолния