Пострадавшим от паводка в Приангарье выплатили почти два миллиарда рублей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 40 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, уже получили обязательные компенсации по 10 тысяч рублей, общая сумма уже осуществленных выплат составила почти 1,9 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По его словам, с 19 июля по 10 тысяч рублей получили еще 2,6 тысячи человек. "Сейчас 40 тысяч 329 граждан получили такую выплату", - сообщил Мутко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, говоря о работе по ликвидации последствий паводка в Приангарье.

Кроме того, еще 16,9 тысячи человек в настоящему моменту получили компенсации в размере 50 и 100 тысяч рублей, в том числе в последнюю неделю такие выплаты получили 2,1 тысячи граждан, уточнил он.

"Общая сумма выплат на сегодня составила почти 1 миллиард 892 миллиона", - подытожил вице-премьер.