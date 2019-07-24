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РИА Новости

Пострадавшим от паводка в Приангарье выплатили почти два миллиарда рублей

Вчера, 20:41
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Свыше 40 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, уже получили обязательные компенсации по 10 тысяч рублей, общая сумма уже осуществленных выплат составила почти 1,9 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
По его словам, с 19 июля по 10 тысяч рублей получили еще 2,6 тысячи человек. "Сейчас 40 тысяч 329 граждан получили такую выплату", - сообщил Мутко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, говоря о работе по ликвидации последствий паводка в Приангарье.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
19 июля, 14:20
Мутко доложил Путину о работах по ликвидации последствий паводка
Кроме того, еще 16,9 тысячи человек в настоящему моменту получили компенсации в размере 50 и 100 тысяч рублей, в том числе в последнюю неделю такие выплаты получили 2,1 тысячи граждан, уточнил он.
"Общая сумма выплат на сегодня составила почти 1 миллиард 892 миллиона", - подытожил вице-премьер.
Вместе с тем, в правительстве предполагают, что эта цифра увеличится. "В связи с тем, что в судах где-то 2,8 тысячи заявлений от тех граждан, которые не были прописаны и подтверждают свои права, эта цифра будет в целом где-то 3 тысячи человек", - пояснил Мутко.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьРоссияОбщество
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