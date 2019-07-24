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РИА Новости

СК доложит Путину по результатам расследования пожара под Хабаровском

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет в ближайшее время доложит по результатам расследования гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае.
"Знаю, что МЧС уже приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, в том числе, и прежде всего наверное как сейчас видно из этой трагедии, над лагерями подобного рода, над палаточными лагерями, и Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия", - сказал Путин.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 16:43
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Следственный комитет РФВладимир ПутинХабаровский крайПроисшествия
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