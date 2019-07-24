СК доложит Путину по результатам расследования пожара под Хабаровском

"Знаю, что МЧС уже приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, в том числе, и прежде всего наверное как сейчас видно из этой трагедии, над лагерями подобного рода, над палаточными лагерями, и Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия", - сказал Путин.