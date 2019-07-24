Кузнецова предложила отправить детей из хабаровского лагеря в Приморье

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разместить детей, находившихся на отдыхе в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, во Всероссийском детском центре "Океан" в Приморье, соответствующее письмо направлено в адрес директора ФГБОУ ВДЦ "Океан", сказали в пресс-службе детского омбудсмена.

"Детям, которые стали очевидцами этого страшного происшествия, необходим не просто полноценный отдых, но и реабилитация, помощь квалифицированных специалистов и психологов – в детском центре "Океан" для этого есть все возможности. Очень хочется, чтобы дети поскорее оправились от увиденного, и их детская жизнь вернулась в нормальное русло", - приводится в сообщении слова Кузнецовой.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.