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РИА Новости

Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов

Вчера, 20:28
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© AP Photo / Charles DharapakРоберт Мюллер
Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов, которые пытаются получить от бывшего спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера показания против президента Дональда Трампа.
"Последние три часа были грандиозным позором для демократов. Ожидайте того же самого во второй части", - заявила журналистам пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.
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Президент Дональд Трамп, который с утра в среду критиковал Мюллера и демократов в Twitter, не остался в стороне и саркастически заявил, что благодарит демократов.
"Хочу поблагодарить демократов за то, что они провели слушания сегодня утром. Теперь после трех часов, Роберт Мюллер должен терпеть увертливого Шиффа - позор для нашей страны!" - написал Трамп, имея в виду главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.
Мюллер около трех часов давал показания в юридическом комитете палаты представителей, а затем переместился в комитет по разведке.
Мюллер повторил выводы расследования — он не нашел достаточно свидетельств в пользу того, чтобы обосновать "сговор" между Трампом и Россией. Мюллер также не вынес решения, обвинять ли Трампа в воспрепятствовании правосудию. Бывший спецпокурор настаивал, что его выводы не означают, что Трамп был оправдан.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее в среду заявил, что Москва будет следить за выступлением в американском конгрессе Роберта Мюллера, при этом российская сторона подчеркивает, что не вмешивалась и не намерена вмешиваться в американские выборы. По его словам нет никаких оснований делать подобные выводы.
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