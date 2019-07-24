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РИА Новости

Кузнецова предложила наградить мальчика, погибшего при пожаре в лагере

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. 30 мая 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает идею наградить 11-летнего мальчика, который кинулся спасать из пожара других детей и погиб сам, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
В сети появилась петиция с призывом дать мальчику, который во время пожара помогал другим детям, а в итоге сам погиб, звание Героя России.
"Детский омбудсмен считает важным поддержку инициативы о представлении 11-летнего мальчика, который во время пожара в лагере бросился помогать другим детям, но в итоге погиб сам, к награде", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 16:43
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеАнна КузнецоваХабаровский крайПроисшествия
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