Кузнецова предложила наградить мальчика, погибшего при пожаре в лагере

В сети появилась петиция с призывом дать мальчику, который во время пожара помогал другим детям, а в итоге сам погиб, звание Героя России.

"Детский омбудсмен считает важным поддержку инициативы о представлении 11-летнего мальчика, который во время пожара в лагере бросился помогать другим детям, но в итоге погиб сам, к награде", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.