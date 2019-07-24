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РИА Новости

Путин поручил взять под контроль гидротехнические сооружения в Приангарье

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно взять под контроль гидротехнические сооружения в Иркутской области и не допускать опасного строительства в подтопляемых районах.
"Информированность населения должна быть выше, нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей. Выплаты должны быть все осуществлены. Восстановление инфраструктуры, жилья, нужно взять под контроль дополнительный гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения", - сказал президент.
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