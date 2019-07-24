Путин поручил взять под контроль гидротехнические сооружения в Приангарье

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно взять под контроль гидротехнические сооружения в Иркутской области и не допускать опасного строительства в подтопляемых районах.

"Информированность населения должна быть выше, нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей. Выплаты должны быть все осуществлены. Восстановление инфраструктуры, жилья, нужно взять под контроль дополнительный гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения", - сказал президент.