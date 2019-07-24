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РИА Новости
Туризм

В аэропорту Амстердама из-за технического сбоя задерживаются рейсы

Вчера, 20:22
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© AP Photo / Phil NijhuisГлавный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
Главный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
© AP Photo / Phil Nijhuis
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сбои в системе заправки самолетов топливом вызвали многочисленные задержки вылетающих рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол.
По данным руководства воздушной гавани, сбой произошел из-за неисправности в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. "Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки рейсов", - говорится в заявлении аэропорта.
Как передает агентство Франс Пресс, проблемы с заправкой начались в 13:00 по местному времени (14:00 мск), а к вечеру затронули не менее 50 рейсов.
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