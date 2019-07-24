В аэропорту Амстердама из-за технического сбоя задерживаются рейсы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сбои в системе заправки самолетов топливом вызвали многочисленные задержки вылетающих рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол.

По данным руководства воздушной гавани, сбой произошел из-за неисправности в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. "Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки рейсов", - говорится в заявлении аэропорта.