МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Об этом изданию В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Об этом изданию Variety рассказал его представитель Стив Кенис.

Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду.

Хауэр наиболее известен по роли репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, картинам "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы", а также сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".