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РИА Новости

Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Арестованного бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, госпитализировали из СИЗО, сообщили в четверг журналистам в пресс-бюро ФСИН.
Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева.
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"В связи с ухудшением состояния здоровья обвиняемого Шестуна А.В., вызванного полным отказом от приема пищи и воды, врачи больницы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России пригласили для проведения консультации гражданских медицинских специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации обвиняемого Шестуна в одно из учреждений департамента здравоохранения Москвы.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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