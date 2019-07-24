Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Арестованного бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, госпитализировали из СИЗО, сообщили в четверг журналистам в пресс-бюро ФСИН.

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева.

"В связи с ухудшением состояния здоровья обвиняемого Шестуна А.В., вызванного полным отказом от приема пищи и воды, врачи больницы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России пригласили для проведения консультации гражданских медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации обвиняемого Шестуна в одно из учреждений департамента здравоохранения Москвы.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.