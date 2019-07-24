Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В предстоящие выходные в Москве будут идти дожди, а не снег, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в конце недели север Европейской части России окажется во власти холодного воздуха с Северного полюса, температура понизится, местами возможен снег.

"Не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье", — сказала Позднякова.

По ее словам, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте. В Москве, по данным синоптика, ожидаются ливни.

Накануне Позднякова сообщила РИА Новости, что в начале следующей недели в Москву придет холодный арктический воздух. По ее словам, в первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, затем холодный воздух начнет вымещать более теплые массы.

Позднякова не исключила, что это будет самый холодный вид вторжения — ультраполярное, что понизит температуру примерно на десять градусов.