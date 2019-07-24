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РИА Новости

Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В предстоящие выходные в Москве будут идти дожди, а не снег, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что в конце недели север Европейской части России окажется во власти холодного воздуха с Северного полюса, температура понизится, местами возможен снег.
"Не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье", — сказала Позднякова.
По ее словам, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте. В Москве, по данным синоптика, ожидаются ливни.
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Накануне Позднякова сообщила РИА Новости, что в начале следующей недели в Москву придет холодный арктический воздух. По ее словам, в первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, затем холодный воздух начнет вымещать более теплые массы.
Позднякова не исключила, что это будет самый холодный вид вторжения — ультраполярное, что понизит температуру примерно на десять градусов.
Она отметила, что при таких процессах самыми холодными бывают первые дни, в данном случае – понедельник и вторник.
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