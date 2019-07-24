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РИА Новости
Медиавойны

В Русском союзе Латвии назвали блокировку Baltnews.lv проявлением ненависти

Вчера, 20:00
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© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv
© РИА Новости
Главная страница сайта Baltnews.lv
РИГА, 24 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов назвал блокировку сайта Baltnews.lv проявлением ненависти по отношению к русскоязычному населению республики и выразил надежду, что нормальная работа портала будет восстановлена.
Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. МИД РФ в свою очередь заявил, что усматривает в этом шаге "стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ". В министерстве отметили, что ожидают осуждающей реакции со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv
"Удар по Baltnews.lv - это очередное проявление ненависти правящей элиты по отношению к русскому населению Латвии", - сказал РИА Новости Митрофанов. Он выразил надежду, что решение вопроса с блокировкой в итоге будет найдено и портал восстановит нормальную работу - и это станет доказательством того, что "границы несвободы ограничены лишь пределами латвийской юрисдикции", заявил Митрофанов.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В частности, МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", ему запретили въезд в страну на пять лет. В июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.
Главная страница сайта Baltnews.lv
Вчера, 18:25
Регистратор отказался предоставить письмо МИД Латвии о закрытии Baltnews.lv
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