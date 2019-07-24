В Русском союзе Латвии назвали блокировку Baltnews.lv проявлением ненависти

РИГА, 24 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов назвал блокировку сайта Baltnews.lv проявлением ненависти по отношению к русскоязычному населению республики и выразил надежду, что нормальная работа портала будет восстановлена.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. МИД РФ в свою очередь заявил, что усматривает в этом шаге "стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ". В министерстве отметили, что ожидают осуждающей реакции со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Удар по Baltnews.lv - это очередное проявление ненависти правящей элиты по отношению к русскому населению Латвии", - сказал РИА Новости Митрофанов. Он выразил надежду, что решение вопроса с блокировкой в итоге будет найдено и портал восстановит нормальную работу - и это станет доказательством того, что "границы несвободы ограничены лишь пределами латвийской юрисдикции", заявил Митрофанов.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".