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РИА Новости
Медиавойны

Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv

Вчера, 20:00
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала решение властей Латвии заблокировать сайт Baltnews.lv.

"Якобы мы "угрожаем территориальной целостности и независимости Украины". Ссылаются на ЕС. Правильно ли я понимаю, что мы теперь можем блокировать любые европейские СМИ в России, если нам покажется, что они угрожают суверенитету, например, Таджикистана?" — написала она в Telegram.

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Латвийский регистратор отказался предоставить письмо от МИД Латвии, в котором ведомство потребовало закрыть принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, а также предоставить формулировку, на основании которой оно приняло такое решение, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Главная страница сайта Baltnews.lv
Вчера, 16:23
Итальянский публицист о блокировке Baltnews.lv: противоречия все заметнееВ Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv. Как отметил в эфире радио Sputnik публицист Раффаэлло Лорето Чечиони, в ЕС существует большое противоречие между законодательством, касающимся санкций, и свободой слова.
В российском МИД усмотрели в блокировке Baltnews.lv стремление Риги зачистить свое информпространство от независимых СМИ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.
Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило обеспокоенность блокировкой сайта.
"Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
Член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко
Вчера, 16:00
В Госдуме прокомментировали блокировку сайта Baltnews.lv

Российские СМИ в Прибалтике

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в августе 2016 года в Эстонии задержали издателя Baltnews Александра Корнилова. Его подозревали в подделке документов и представлении налогово-таможенному департаменту неверных данных.
С 12 июля этого года в Литве заблокирован сайт Sputnik Литва. Поводом для запрета стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения. На блокировке сайта настаивали и депутаты сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис, которые заявляли, что материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых литовских партизан.
Главная страница сайта Baltnews.lv
Вчера, 17:01
Эксперт назвал решение Латвии о блокировке baltnews.lv политическим жестом
А в мае литовские власти выдворили из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Ему запрещен въезд на пять лет с формулировкой "Угроза национальной безопасности".
Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Прибалтийских государств и наглядно демонстрируют, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныЛатвияРоссия
Популярные комментарии
Я не знаю. Может я и не прав, но по моему это мышиная возня. Лучше заниматься рабочими местами дома, социалкой и уровнем жизни граждан. Если в этом будет всё хорошо, то остальное уже менее важные проблемы.
24 июля, 21:35
MrFiller
2010115
И этим должная заниматься Симоньян? Займись сам...
24 июля, 21:57
ПШПолиграф Шариков
1000000
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