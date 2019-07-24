Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала решение властей Латвии заблокировать сайт Baltnews.lv.

"Якобы мы "угрожаем территориальной целостности и независимости Украины". Ссылаются на ЕС. Правильно ли я понимаю, что мы теперь можем блокировать любые европейские СМИ в России, если нам покажется, что они угрожают суверенитету, например, Таджикистана?" — написала она в Telegram.

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Латвийский регистратор отказался предоставить письмо от МИД Латвии, в котором ведомство потребовало закрыть принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, а также предоставить формулировку, на основании которой оно приняло такое решение, сославшись на конфиденциальность этой информации.

В российском МИД усмотрели в блокировке Baltnews.lv стремление Риги зачистить свое информпространство от независимых СМИ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.

Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило обеспокоенность блокировкой сайта.

"Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере

Российские СМИ в Прибалтике

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в августе 2016 года в Эстонии задержали издателя Baltnews Александра Корнилова. Его подозревали в подделке документов и представлении налогово-таможенному департаменту неверных данных.

С 12 июля этого года в Литве заблокирован сайт Sputnik Литва. Поводом для запрета стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения. На блокировке сайта настаивали и депутаты сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис, которые заявляли, что материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых литовских партизан.

А в мае литовские власти выдворили из страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Ему запрещен въезд на пять лет с формулировкой "Угроза национальной безопасности".