Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода, обнаруженнная при раскопках в департаменте Шаранта, Франция. 22 июля 2019

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода, обнаруженнная при раскопках в департаменте Шаранта, Франция. 22 июля 2019

© Conseil départemental de la Charente Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода, обнаруженнная при раскопках в департаменте Шаранта, Франция. 22 июля 2019

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.

"Через десять лет после обнаружения первой кости археологи сделали вторую находку: кость длиной почти два метра и весом 500 килограмм", - говорится в заявлении на сайте совета департамента.

По оценкам палеонтологов, ящер - обладатель подобного бедра мог достигать восьми метров в длину и весить более четырех тонн. Его возраст оценивается в 140 миллионов лет.

Помимо бедренной кости в тот же день археологи обнаружили большой фрагмент таза, по всей видимости, принадлежащего той же особи.

Телеканал BFMTV передает, что для полного извлечения останков из земли потребуется не менее десяти дней. Отмечается превосходная сохранность кости.