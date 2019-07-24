Лавров принял участие в открытии статуи Республики в Капитолии на Кубе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытия статуи Республики в Капитолии на Кубе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытия статуи Республики в Капитолии на Кубе

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду принял участие в открытии отреставрированной российскими специалистами статуи Республики в Капитолии на Кубе.

Перед началом церемонии делегации РФ и Кубы выстроились друг напротив друга справа и слева от статуи. После того, как отыграли гимны двух стран, российский министр обратился к присутствующим.

Лавров отметил уникальность монумента, "который остаётся символом Кубы на протяжении уже 90 лет".

"Мы гордимся тем, что одевали эту статую в золотые одежды руки российских мастериц, которые сотрудничали с замечательно командой историков из Гаваны", - подчеркнул министр.

В своём выступлении глава Исторического бюро Гаваны Эусебио Леаль Эспенглер рассказал, что высота статуи составляет 18,16 метра, пьедестал из мрамора был доставлен из Египта.

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину от страны за акт передачи в дар средств для реставрации.

По его словам, статуя покрыта золотом 24 карата, "таким же чистым, как нерушимая дружба России и Кубы".

Кубинскую делегацию возглавил генерал армии Рауль Кастро Руис, первый секретарь компартии Кубы, с которым после церемонии провел переговоры Лавров.

Скульптура работы итальянца Анхело Занелли, третья по высоте среди мировых скульптур из числа находящихся под крышей. В одной руке у неё копьё, в другой - герб.

Скульптор Занелли был приглашен для этой работы на Кубу Карлосом Мигелем де Сеспедесом, отвечавшим за монументальную пропаганду в правительстве генерала Мачадо. Кроме этой, Занелли изваял еще две скульптуры для Капитолия. Они стоят на открытом воздухе по обе стороне знаменитой своими размерами лестницы, ведущей в Капитолий, и символизируют Труд и Добродетель.