Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровске

"Вот у нас в Хабаровском крае произошла еще трагедия большая, дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое. В том числе и министерство здравоохранения, если такая помощь нужна", - сказал Путин.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.