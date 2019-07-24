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РИА Новости

Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших при пожаре в Хабаровске

Вчера, 19:55
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, отметив, что надеется, что медики сделают все необходимое для скорейшего выздоровления пострадавших.
"Вот у нас в Хабаровском крае произошла еще трагедия большая, дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое. В том числе и министерство здравоохранения, если такая помощь нужна", - сказал Путин.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 16:43
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Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеВладимир ПутинПроисшествия
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