Мюллер отказался отвечать на вопросы конгрессменов об импичменте Трампа

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер отказался отвечать на вопросы конгрессменов об импичменте президенту США Дональду Трампу.

"Ваш отчет не рекомендует импичмент, так?" - спросил его представитель республиканцев Майк Джонсон.

"Я не будут говорить о рекомендациях", - ответил Мюллер.

"Там нет вывода о том, что импичмент в данной ситуации будет уместен, верно?" - продолжил конгрессмен.

"Я не буду говорить об этом вопросе", - повторил экс-спецпрокурор.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования.

Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.