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РИА Новости

Мутко рассказал о работах в пострадавших от паводка в Приангарье районах

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
"Сегодня в связи с вашим поручением группировка сохранена, работы активно продолжаются. Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населенных пунктов будет до 1 августа восстановлена", - сказал Мутко на совещании в среду, докладывая о работах по ликвидации последствий паводка в Приангарье.
Он отметил, что сейчас уже практически все жилые дома на подтопленных территориях находятся без воды.
"Там грунты очень заводненные и, конечно, будет очень сложно. Но в целом мы рассчитываем до 1-го числа всю восстановительную работу завершить", - заявил вице-премьер, уточнив, что группировка в регионе сейчас составляет порядка 3,5 тысячи человек.
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Виталий МуткоИркутская областьОбщество
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