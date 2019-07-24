Мутко рассказал о работах в пострадавших от паводка в Приангарье районах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
"Сегодня в связи с вашим поручением группировка сохранена, работы активно продолжаются. Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населенных пунктов будет до 1 августа восстановлена", - сказал Мутко на совещании в среду, докладывая о работах по ликвидации последствий паводка в Приангарье.
Он отметил, что сейчас уже практически все жилые дома на подтопленных территориях находятся без воды.
"Там грунты очень заводненные и, конечно, будет очень сложно. Но в целом мы рассчитываем до 1-го числа всю восстановительную работу завершить", - заявил вице-премьер, уточнив, что группировка в регионе сейчас составляет порядка 3,5 тысячи человек.