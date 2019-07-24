Мутко рассказал о работах в пострадавших от паводка в Приангарье районах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Сегодня в связи с вашим поручением группировка сохранена, работы активно продолжаются. Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населенных пунктов будет до 1 августа восстановлена", - сказал Мутко на совещании в среду, докладывая о работах по ликвидации последствий паводка в Приангарье.

Он отметил, что сейчас уже практически все жилые дома на подтопленных территориях находятся без воды.