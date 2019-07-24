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РИА Новости

Медведчук обвинил "Оппозиционный блок" в фальсификациях на выборах в Раду

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил "Оппозиционного блока" в фальсификациях на выборах в парламент Украины.

"В данной ситуации мы точно знаем, кто нам мешал, кто занимался незаконными методами борьбы – это наши оппоненты "Оппозиционный блок". Бывшие наши коллеги, которые возглавлялись Евгением Мураевым, Александром Вилкулом, мэрами городов: Геннадий Труханов - Одесса, Геннадий Кернес - Харьков", - сказал Медведчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, есть данные, "которые бросают тень на всю эту избирательную кампанию". "Во время нее (кампании) развешивались борды с информацией, которые действовали против нашего авторитета в Одессе и Харькове. Одновременно нам не давали возможности вести такую рекламную кампанию, которая предусмотрена законом. Мы сделаем все, чтобы были привлечены к ответственности, в том числе, мэров этих городов, которые преступили закон", - добавил он.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,70% протоколов партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" набирала 13,02%, "Оппозиционный блок" - 3,02%.
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