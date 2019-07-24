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РИА Новости
Культура

Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу

Вчера, 23:19
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© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011 – 2019)
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
"Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: "Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить. Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил", - рассказал Андерсон на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
У героев были очень напряженные отношения, особенно после того как Джон Сноу убил Дейнерис Таргариен. Можно было предположить, что Серый Червь и его армия захотят отомстить за свою повелительницу. Но верный слуга Матери Драконов решил оставить судьбу Сноу в руках лордов Вестероса.
Восьмой сезон "Игры престолов" вызвал недовольство фанатов, в Сети даже появилась петиция с требованием, чтобы более компетентные сценаристы переписали финал.
Кадр из сериала Игры престолов
19 июля, 14:53
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
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КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)
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