Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", . Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.

"Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: "Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить. Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил", - рассказал Андерсон на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

У героев были очень напряженные отношения, особенно после того как Джон Сноу убил Дейнерис Таргариен. Можно было предположить, что Серый Червь и его армия захотят отомстить за свою повелительницу. Но верный слуга Матери Драконов решил оставить судьбу Сноу в руках лордов Вестероса.