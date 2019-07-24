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РИА Новости

Эксперт усомнился, что современную лунную гонку можно выиграть

Вчера, 19:40
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© TIME USA, LLCОбложки журнала Time 1968 и 2019 годов
Обложки журнала Time 1968 и 2019 годов
© TIME USA, LLC
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Современную лунную гонку не стоит сравнивать с той, которая разыгрывалась между СССР и США полвека назад: сегодня политики разбрасываются заявлениями, которые имеют мало общего с реальностью.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил научный руководитель одной из экспертных организаций космической сферы, Института космической политики, Иван Моисеев.
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Дискуссию на эту тему вызвала обложка нового номера американского журнала Time, посвященная "лунной гонке" 50-70-х. Обложка такая же, как была в журнале 50 лет назад, но если раньше на ней американский астронавт соревновался с советским космонавтом, то сейчас вместо россиянина представители частных компаний Blue Origin и SpaceX и китайский тайконавт.
"Один вариант [покорения Луны] – это то, что заявил Дональд Трамп. И то, он очень сомнительный. Если американцы откажутся от своих высоких требований по безопасности, тогда они могут успеть к 2024 году только высадить человека, но никак не построить базу", - полагает Моисеев.
Он добавил, что космическая отрасль Китая развивается вовсе не такими высокими темпами, чтобы до 2030 года построить на Луне базу.
Что же до частных компаний, то у них попросту нет своих собственных денег для организации миссий на Луну, считает эксперт. Несмотря на их технологические возможности, "нужно, чтобы кто-то заплатил". При этом собеседник отметил, что строительство инфраструктуры на Луне или на ее орбите не принесет никаких денег его создателям.
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В своих размышлениях Моисеев исходит из того, что современная лунная программа, включающая шесть высадок на поверхности спутника (то есть полностью аналогичная программе "Аполлон", без строительства лунной базы), обойдется в 150 миллиардов долларов. Такая сумма получается за счет того, что за 50 лет сильно подешевела электроника, но серьезно возросли требования по безопасности.
По словам эксперта, сегодня Россия тратит в год всего по два миллиарда, даже если их все тратить только на лунную программу, до полета пройдет еще очень много времени. Моисеев считает, что примерно такие же деньги придется потратить и каждому из остальных участников луной гонки XXI века.
"Поскольку идут [на политическом уровне] такие заявления, журналисты их подхватывают, и получается очень оптимистичная картина, которая не имеет места быть", - констатировал эксперт.
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