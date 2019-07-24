Эксперт усомнился, что современную лунную гонку можно выиграть

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Современную лунную гонку не стоит сравнивать с той, которая разыгрывалась между СССР и США полвека назад: сегодня политики разбрасываются заявлениями, которые имеют мало общего с реальностью.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил научный руководитель одной из экспертных организаций космической сферы, Института космической политики, Иван Моисеев.

Дискуссию на эту тему вызвала обложка нового номера американского журнала Time, посвященная "лунной гонке" 50-70-х. Обложка такая же, как была в журнале 50 лет назад, но если раньше на ней американский астронавт соревновался с советским космонавтом, то сейчас вместо россиянина представители частных компаний Blue Origin и SpaceX и китайский тайконавт.

"Один вариант [покорения Луны] – это то, что заявил Дональд Трамп. И то, он очень сомнительный. Если американцы откажутся от своих высоких требований по безопасности, тогда они могут успеть к 2024 году только высадить человека, но никак не построить базу", - полагает Моисеев.

Он добавил, что космическая отрасль Китая развивается вовсе не такими высокими темпами, чтобы до 2030 года построить на Луне базу.

Что же до частных компаний, то у них попросту нет своих собственных денег для организации миссий на Луну, считает эксперт. Несмотря на их технологические возможности, "нужно, чтобы кто-то заплатил". При этом собеседник отметил, что строительство инфраструктуры на Луне или на ее орбите не принесет никаких денег его создателям.

В своих размышлениях Моисеев исходит из того, что современная лунная программа, включающая шесть высадок на поверхности спутника (то есть полностью аналогичная программе "Аполлон", без строительства лунной базы), обойдется в 150 миллиардов долларов. Такая сумма получается за счет того, что за 50 лет сильно подешевела электроника, но серьезно возросли требования по безопасности.

По словам эксперта, сегодня Россия тратит в год всего по два миллиарда, даже если их все тратить только на лунную программу, до полета пройдет еще очень много времени. Моисеев считает, что примерно такие же деньги придется потратить и каждому из остальных участников луной гонки XXI века.