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РИА Новости

Мюллеру не дали ответить на вопрос о процитированных в докладе СМИ

Вчера, 19:37
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© AP Photo / Charles DharapakЭкс-спецпрокурор США Роберт Мюллер
Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Экс-спецпрокурору США Роберту Мюллеру не дали ответить на вопрос о дисбалансе в цитировании СМИ, поддерживавших Трампа и наоборот, в его докладе об итогах расследования "российского вмешательства" в выборы и сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.
Конгрессвумен от республиканцев Дебби Леско поинтересовалась, в курсе ли он, сколько раз цитировал газеты Washington Post и New York Times, известные критикой Трампа, и сколько раз – поддерживающий его телеканал Fox News. Мюллер признал, что понятия не имеет, о каких цифрах идет речь.
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По словам Леско, газеты были процитированы 60 и 75 раз соответственно, а телеканал – всего 25 раз. Всего же отчет содержит около 200 цитат СМИ, однако в небольшой сноске потом говорится, что они представлены там не потому, что это правда, а потому, что это повод заявить о реакции на них Трампа.
"Поскольку никто, кроме юристов, не читает сноски, не обеспокоены ли вы тем, что американская общественность восприняла использованные в отчете статьи как…", - начала задавать вопрос Леско, однако председатель прервал ее на полуслове, заявив, что время вышло.
На вопрос, может ли Мюллер ответить на вопрос, председатель ответил отрицательно.
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Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
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