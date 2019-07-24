Мюллеру не дали ответить на вопрос о процитированных в докладе СМИ

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Экс-спецпрокурору США Роберту Мюллеру не дали ответить на вопрос о дисбалансе в цитировании СМИ, поддерживавших Трампа и наоборот, в его докладе об итогах расследования "российского вмешательства" в выборы и сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.
Конгрессвумен от республиканцев Дебби Леско поинтересовалась, в курсе ли он, сколько раз цитировал газеты Washington Post и New York Times, известные критикой Трампа, и сколько раз – поддерживающий его телеканал Fox News. Мюллер признал, что понятия не имеет, о каких цифрах идет речь.
По словам Леско, газеты были процитированы 60 и 75 раз соответственно, а телеканал – всего 25 раз. Всего же отчет содержит около 200 цитат СМИ, однако в небольшой сноске потом говорится, что они представлены там не потому, что это правда, а потому, что это повод заявить о реакции на них Трампа.
"Поскольку никто, кроме юристов, не читает сноски, не обеспокоены ли вы тем, что американская общественность восприняла использованные в отчете статьи как…", - начала задавать вопрос Леско, однако председатель прервал ее на полуслове, заявив, что время вышло.
На вопрос, может ли Мюллер ответить на вопрос, председатель ответил отрицательно.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.