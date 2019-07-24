Мюллеру не дали ответить на вопрос о процитированных в докладе СМИ

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Экс-спецпрокурору США Роберту Мюллеру не дали ответить на вопрос о дисбалансе в цитировании СМИ, поддерживавших Трампа и наоборот, в его докладе об итогах расследования "российского вмешательства" в выборы и сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

Конгрессвумен от республиканцев Дебби Леско поинтересовалась, в курсе ли он, сколько раз цитировал газеты Washington Post и New York Times, известные критикой Трампа, и сколько раз – поддерживающий его телеканал Fox News. Мюллер признал, что понятия не имеет, о каких цифрах идет речь.

По словам Леско, газеты были процитированы 60 и 75 раз соответственно, а телеканал – всего 25 раз. Всего же отчет содержит около 200 цитат СМИ, однако в небольшой сноске потом говорится, что они представлены там не потому, что это правда, а потому, что это повод заявить о реакции на них Трампа.

"Поскольку никто, кроме юристов, не читает сноски, не обеспокоены ли вы тем, что американская общественность восприняла использованные в отчете статьи как…", - начала задавать вопрос Леско, однако председатель прервал ее на полуслове, заявив, что время вышло.

На вопрос, может ли Мюллер ответить на вопрос, председатель ответил отрицательно.