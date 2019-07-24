Лавров назвал санкции США против Кубы противоправными

"Любые разделы этого закона являются противоправными, противоречащими международному праву. Ежегодно в ГА ООН голосуют по резолюции о неприемлемости торгового эмбарго в отношении Кубы, она набирает в среднем 190 голосов. Против голосуют США и некоторые страны, о независимости которых говорить вообще не приходится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

Закон Хелмса-Бертона от 1996 года распространяет экономические ограничения со стороны США не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой. Однако в 2019 году администрация Дональда Трампа объявила, что США со 2 мая не будут откладывать применение этого закона.