В МИД рассказали о состоянии задержанных в КНДР российских моряков

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва поставила перед КНДР вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных российских моряков на период проведения проверочных мероприятий, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации.

"МИД России продолжает предпринимать предусмотренные действующим законодательством и международными договоренностями меры по защите прав и законных интересов российских граждан", - добавили в ведомстве.