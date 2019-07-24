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РИА Новости

В МИД рассказали о состоянии задержанных в КНДР российских моряков

Вчера, 19:28
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва поставила перед КНДР вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных российских моряков на период проведения проверочных мероприятий, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении министерства.
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
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Отмечается, что посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации.
"МИД России продолжает предпринимать предусмотренные действующим законодательством и международными договоренностями меры по защите прав и законных интересов российских граждан", - добавили в ведомстве.
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.
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