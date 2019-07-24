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РИА Новости

Путин призвал жителей Киргизии объединиться вокруг действующего лидера

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности, её народ должен объединиться вокруг действующего лидера.
Глава государства в среду принял в Кремле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который прилетел в Москву.
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"Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин журналистам.
Путин высказал мнение, что жители республики сейчас должны объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова.
"Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства", - сказал Путин.
Он заверил, что РФ настроена реализовать все планы сотрудничества с властями Киргизии.
"У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - подчеркнул Путин.
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Алмазбек АтамбаевВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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