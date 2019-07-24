Путин призвал жителей Киргизии объединиться вокруг действующего лидера

"Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин журналистам.