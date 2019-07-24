Иран представил в Совбез ООН письмо об инциденте с британским танкером

ООН, 24 июл – РИА Новости. Иран представил в Совбез ООН письмо с изложением фактов, связанных с задержанием британского танкера в Ормузском проливе. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

В документе, говорится в том числе, что танкер Stena Impero, бесспорно, нарушал правила и регламент, регулирующие международное судоходство и препятствовал порядку навигации".

По утверждению иранской стороны, британский танкер "повредил частную собственность, в результате инцидента были ранены люди, загрязнял морскую среду Ормузского пролива". По данным иранской организации портов и судоходства, во время входа в Ормузский пролив 19 июля в 19.00 танкер столкнулся с иранским рыболовным судном. "В результате столкновения иранскому судну был нанесен серьезный ущерб, а некоторые члены рыболовного экипажа до сих пор находятся в критическом состоянии", - говорится в письме.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Как отмечается в письме, "так как танкер не реагировал на предупреждения и нарушал правила судоходства, в целях предотвращения последующих инцидентов, а также для защиты закона и порядка, военно-морские силы Ирана вмешались и отвезли танкер в порт Бандер-Аббас для последующего расследования".

"После предварительных следственных действий прокуратура Бандер-Аббаса выдала распоряжение, состоящее из предварительного ордера на арест танкера для проведения всестороннего расследования вреда, причиненного иранским гражданам и рыболовецкому судну, масштабов загрязнения и ущерба, причиненного морской среде", - сказано в письме.

Кроме того планируется выяснить, насколько опасно маневрировал танкер, а также изучить навигационные карты. В данный момент расследование продолжается, отмечается в письме.