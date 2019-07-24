Поклонская будет добиваться рассмотрения в Госдуме своих старых проектов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что пока не думала о новых проектах, поскольку в осеннюю сессию ГД планирует добиваться рассмотрения своих старых законопроектов.

Ранее Поклонская заявила, что переходит из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.

"По поводу законопроектов в осеннюю сессию, я пока об этом не думала, потому что мои старые законопроекты не рассмотрены и я буду их добивать все-таки до конца, буду добиваться того, чтобы экспертный совет фракции "Единая Россия" рассмотрел, вынес свои видения, свои заключения, и уже смотреть, что из этого получится", - сообщила Поклонская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы в весеннюю сессию.

По ее словам, в комитете по международным делам она пока ничего не планировала, но, "в любом случае, каждый день дает почву для размышления".