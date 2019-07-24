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РИА Новости

Поклонская будет добиваться рассмотрения в Госдуме своих старых проектов

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на конференции "Санкционный мир. Глобальные вызовы" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Наталья Поклонская на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что пока не думала о новых проектах, поскольку в осеннюю сессию ГД планирует добиваться рассмотрения своих старых законопроектов.
Ранее Поклонская заявила, что переходит из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.
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"По поводу законопроектов в осеннюю сессию, я пока об этом не думала, потому что мои старые законопроекты не рассмотрены и я буду их добивать все-таки до конца, буду добиваться того, чтобы экспертный совет фракции "Единая Россия" рассмотрел, вынес свои видения, свои заключения, и уже смотреть, что из этого получится", - сообщила Поклонская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы в весеннюю сессию.
По ее словам, в комитете по международным делам она пока ничего не планировала, но, "в любом случае, каждый день дает почву для размышления".
"Буду нарабатывать и стараться разработать какую-то новую инициативу, полезную, главное. Потому что много можно повносить разных (проектов), но, опять-таки, для статистики. Но главное, чтобы от этого законопроекта была польза. Если законом предусмотрено уже что-то, то зачем нам 10 раз размусоливать одно и то же", - сказала депутат.
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