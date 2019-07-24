Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T19:13Z
https://ria.ru/20190724/1556849096.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:225:4365:2680_1036x0_80_0_0_7cf74b7886c4d42ca6cec846b4eab9d2.jpg
РИА Новости

ВТБ планирует в 2020 году запустить обновленное мобильное приложение

Вчера, 19:13
13
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон
CC0 / TeroVesalainen /
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Банк ВТБ планирует в 2020 году запустить обновленное мобильное приложение, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В 2020 году мы планируем запустить обновленное мобильное приложение для устройств на платформе iOS и Android. Оно станет более простым, понятным и удобным для клиентов. Особое внимание уделим вопросам стабильности работы и безопасности", - сказал он.

По словам Печатникова, безопасность и стабильность работы цифровых сервисов являются приоритетом для банка. С точки зрения клиентоориентированности есть две базовые задачи: защита персональных данных и доступ клиентов к своим средствам в режиме 24/7.
"Это большая внутренняя работа, которую мы должны проделать. Необходимо обеспечивать бесперебойную работоспособность сервисов и их постоянную доступность, чтобы как крупные, так и небольшие операции всегда были доступны", - отметил зампред правления ВТБ.
Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
18 июля, 19:27
ВТБ планирует пилотный выпуск структурных облигаций на 1-5 млрд рублей
Он также напомнил, что запуск нового мобильного приложения - очередной шаг в рамках цифровизации розничного бизнеса, что является ключевой задачей в рамках стратегии банка.
"Мы большое внимание уделяем росту числа активных пользователей цифровых каналов банка. Мы рассчитываем, что к 2022 году 100% продуктов ВТБ будут доступны нашим клиентам онлайн", - заявил Печатников.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 13,4%
РИА
Новости
Ученики на уроке в школе
В подмосковном округе Луховицы построят школу на 154 места
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Власти Приангарья усилят меры поддержки жителей подтопленных районов
Пианист
В подмосковной Истре начал работу образовательный курс для юных музыкантов
Лента
новостей
Новочебоксарск
В Чувашии создадут Центр профподготовки WorldSkills
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко поддержал идею назвать новые улицы в честь 75-летия победы в ВОВ
Снаряды
В Подмосковье с начала года обезвредили почти 350 боеприпасов времен войны
Крупные штрафы мировых корпораций в 2012-2019 годах
Иваново, Россия
Ивановская область намерена расширить сотрудничество с Турцией
В одном из гипермаркетов Московской области
В Подмосковье урожайность овощей выросла в 1,5 раза
Нацпроект затронет более 300 предприятий Свердловской области
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Артамонов: форум хлебопеков под Калугой поможет развитию производства
Сергей Аксенов
Аксенов пообещал каждому городу Крыма по "приличному" парку к 2020 году
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
"Микрон" готов производить 10-12 млн чипов для новых паспортов в год
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Лента новостейМолния