МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Банк Банк ВТБ планирует в 2020 году запустить обновленное мобильное приложение, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В 2020 году мы планируем запустить обновленное мобильное приложение для устройств на платформе iOS и Android. Оно станет более простым, понятным и удобным для клиентов. Особое внимание уделим вопросам стабильности работы и безопасности", - сказал он.

По словам Печатникова, безопасность и стабильность работы цифровых сервисов являются приоритетом для банка. С точки зрения клиентоориентированности есть две базовые задачи: защита персональных данных и доступ клиентов к своим средствам в режиме 24/7.

"Это большая внутренняя работа, которую мы должны проделать. Необходимо обеспечивать бесперебойную работоспособность сервисов и их постоянную доступность, чтобы как крупные, так и небольшие операции всегда были доступны", - отметил зампред правления ВТБ.

Он также напомнил, что запуск нового мобильного приложения - очередной шаг в рамках цифровизации розничного бизнеса, что является ключевой задачей в рамках стратегии банка.