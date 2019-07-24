СМИ: ГПУ возобновила расследование дела против Порошенко

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019

КИЕВ, 24 июл - РИА новости. Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела против экс-президента Петра Порошенко о попытке захвата власти, сообщает украинское издание theБабель со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госзмене из-за того, что он отправил украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.

"Генеральная прокуратура возобновила дело о "попытке захвата власти" бывшим президентом Петром Порошенко во время кризиса в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - сообщает издание.

Прокуратура закрыла это дело в июле. Портнов и его адвокаты обжаловали это решение в Печерском суде, заседание должно было состояться 26 июля.

"Следователи ознакомились с информацией из Единого реестра досудебных расследований и увидели, что дело возобновлено, но ожидают официального подтверждения от процессуального руководства", - сказала изданию пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.