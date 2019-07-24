Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T19:10Z
https://ria.ru/20190724/1556848971.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Краснодаре загорелся автобус

Вчера, 19:10
438
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Автобус горел в Краснодаре, спасатели потушили возгорание, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 17.16 на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка о возгорании автобуса по улице Ростовское шоссе.
"В 17.29 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В 17.40 - локализация пожара, в 17.45 - ликвидация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На момент возгорания людей в автобусе не было", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работали шесть человек личного состава, две единицы техники и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
В УМВД РФ по Краснодару РИА Новости сообщили, что информации о пожаре в автобусе не поступало.
ДТП на 19 км автодороги Кызыл-Эрзин в Республике Тыва
Вчера, 14:16
В Туве возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими
011001
Обсудить 0
МЧСКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Лента
новостей
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о единовременной отсрочке от службы в армии
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Сахар
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
В Курганской области объяснили высказывание чиновницы о зарплате фельдшера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Лента новостейМолния