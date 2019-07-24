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РИА Новости

Мюллер не рассказал, общался ли с автором скандального досье на Трампа

Вчера, 19:09
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© AP Photo / Carolyn KasterСпецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер отказался сообщить конгрессу, общался ли он с автором скандального досье на Дональда Трампа Кристофером Стилом и допрашивал ли он Стила в ходе расследования.
"Я не буду отвечать на этот вопрос", - сказал Мюллер в ходе слушаний в конгрессе.
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Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.
В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".
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