Мюллер не рассказал, общался ли с автором скандального досье на Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019

© AP Photo / Carolyn Kaster Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер отказался сообщить конгрессу, общался ли он с автором скандального досье на Дональда Трампа Кристофером Стилом и допрашивал ли он Стила в ходе расследования.

"Я не буду отвечать на этот вопрос", - сказал Мюллер в ходе слушаний в конгрессе.

Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.