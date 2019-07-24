Лукашенко подписал закон о единовременной отсрочке от службы в армии

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, которыми, в частности, закрепляется лишь одна отсрочка от службы в армии для получения гражданами образования, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности вооруженных сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. "Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки", - заметили в пресс-службе.

Также закон ограничивает принятие на госслужбу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований.