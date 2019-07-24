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РИА Новости
Культура

Карел Готт из-за болезни отменил юбилейный концерт в Чехии

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПевец Карел Готт. Архив
Певец Карел Готт. Архив
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ПРАГА, 24 июл – РИА Новости. Популярный чешский певец Карел Готт, которому 10 дней назад исполнилось 80 лет, вынужден был отменить намеченный на четверг юбилейный концерт в городе Либерце в связи с воспалением легких, сообщила в среду журналистам его пресс-секретарь Анета Столцова.
"Уважаемые поклонники Карела Готта, в связи с заболеванием - воспалением легких, господин Готт вынужден с огромным сожалением сообщить, что его концерт в городе Либерце, на котором он хотел вместе с вами отпраздновать свой юбилей, отменяется", - сообщила Столцова.
По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, является самым популярным гражданином Чехии. В мире продано более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.
В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".
Готт предполагал дать в Праге в июне этого года большой юбилейный концерт к своему 80-летию, но по совету врачей вынужден был его отменить из-за проблем со здоровьем. В ноябре 2015 года у него была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения певец неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности. Несколько раз Готт выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов, некоторые его выступления были отменены в связи с плохим самочувствием артиста.
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