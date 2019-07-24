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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области отремонтирует около 140 километров дорог

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ПЕНЗА, 24 июл - РИА Новости. Почти 140 километров дорог в текущем году планируется отремонтировать в Пензенской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", объем финансирования составит около 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
"На реализацию проекта в 2019 году предусмотрено 1,46 миллиарда рублей. Всего в Пензенской агломерации будет отремонтировано 139 километров автомобильных дорог. Выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автодорог, устройству тротуаров, пешеходного ограждения, искусственного освещения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом году планируется отремонтировать 171 объект, на 40 из них работы уже завершены.
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Губернатор области Иван Белозерцев в среду в Москве проинформировал заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова о ходе выполнения нацпроекта в регионе.
"Стороны обсудили вопросы развития региональной транспортной системы, дорожного хозяйства и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года, в том числе строительства капиталоемких объектов на территории Пензенской области… В ходе беседы также рассматривались вопросы увеличения финансирования дорожного строительства в Пензенской области", - отмечается в сообщении.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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В правительстве региона добавили, что Пензенская область по обеспеченности дорогами с твердым покрытием среди регионов Приволжского федерального округа входит в тройку лидеров. По итогам работы в прошлом году Пензенская агломерация вошла в первую тройку регионов по России, которые показали наилучшие результаты по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" среди 38 агломераций.
В состав Пензенской агломерации входят Пенза, ЗАТО город Заречный, Засечный, Богословский и Золотаревский сельсоветы Пензенского района области, а также две автодороги регионального значения.
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Пензенская областьИнфраструктура - НовостиИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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