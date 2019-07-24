ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Роберт Мюллер отрицает, что претендовал на пост директора ФБР непосредственно перед тем, как начал расследование против президента Дональда Трампа в качестве спецпрокурора.

Ранее Трамп заявил, что Мюллер проходил интервью с ним 16 мая 2017 года на пост директора ФБР. Уже на следующий день Мюллер был назначен спецпрокурором, которому поручили изучить возможные нарушения закона со стороны Трампа и его сотрудников. Трамп усматривает в этом конфликт интересов.

В ходе показаний в конгрессе Мюллер подтвердил, что общался в тот день с Трампом.

"Это касалось того, что требуется для работы директору ФБР... Это не касалось вакансии, того, чтобы я подавал на эту вакансию", - сказал Мюллер.

На вопрос, не говорил ли он Трампу, что хочет вернуться на пост директора ФБР, Мюллер ответил, что "не может припомнить" такого.