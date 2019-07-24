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РИА Новости

Мюллер отрицает, что претендовал на пост директора ФБР

Вчера, 18:56
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© AP Photo / Charles DharapakЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер
Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Роберт Мюллер отрицает, что претендовал на пост директора ФБР непосредственно перед тем, как начал расследование против президента Дональда Трампа в качестве спецпрокурора.
Ранее Трамп заявил, что Мюллер проходил интервью с ним 16 мая 2017 года на пост директора ФБР. Уже на следующий день Мюллер был назначен спецпрокурором, которому поручили изучить возможные нарушения закона со стороны Трампа и его сотрудников. Трамп усматривает в этом конфликт интересов.
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В ходе показаний в конгрессе Мюллер подтвердил, что общался в тот день с Трампом.
"Это касалось того, что требуется для работы директору ФБР... Это не касалось вакансии, того, чтобы я подавал на эту вакансию", - сказал Мюллер.
На вопрос, не говорил ли он Трампу, что хочет вернуться на пост директора ФБР, Мюллер ответил, что "не может припомнить" такого.
Мюллер возглавлял ФБР в 2001-2013 годах.
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