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РИА Новости

ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за рекламу дипломных работ

Вчера, 18:56
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала поисковую систему Google на 100 тысяч рублей за нарушение закона о распространении рекламы по подготовке и написанию дипломных работ, говорится в сообщении службы.
"Сто тысяч рублей штрафа, согласно вынесенному сегодня постановлению ФАС России, придется заплатить Google LLC за нарушение законодательного запрета на распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ", - говорится в сообщении.
Логотип компании Google
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Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломных работ в поисковой системе Google. Комиссия ведомства установила, что при наборе в строке поиска Google словосочетания "дипломная работа заказать" под строкой поиска отображались объявления соответствующего содержания с пометкой "реклама". По итогам рассмотрения контекстной рекламы комиссия ведомства приняла решение о наличии в ней нарушения требования закона о рекламе.
Ранее, в июне, ведомство сообщало, что контекстная реклама услуг по подготовке и написанию дипломных работ, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации, распространялась в сервисе Google AdWords в декабре 2018 года.
Тогда отмечалось, что ФАС готовит к возбуждению дело об административном правонарушении в отношении Google LLC, предоставляющей сервис AdWords, Google Ireland Limited и ООО "Гугл", и, таким образом, осуществляющей действия по распространению в поисковой системе Google запрещенной рекламы.
Логотип компании Google
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ФАСGoogleРоссияОбщество
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