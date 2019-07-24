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РИА Новости

В Тверской области рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

Вчера, 18:56
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Медики оценивают состояние детей, отравившихся в загородном лагере в Тверской области, как удовлетворительное, сообщило правительство региона.
Ранее СУ СК по региону сообщило, что в среду восемь детей из загородного лагеря "Салют" в Кимрском районе обратились к медикам с признаками отравления. Начата доследственная проверка.
К проверке лагеря со стороны следственных органов подключилась региональная прокуратура, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.
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Правительство региона отметило, что ситуация в лагере находится на контроле губернатора Игоря Рудени. На место оперативно выехали специалисты областных министерств здравоохранения и образования.
"В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Принимаются все необходимые меры для обеспечения их здоровья и безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что у детей подозрение на кишечную инфекцию.
На месте работают также представители регионального управления Роспотребнадзора. Специалистам предстоит провести санитарно-эпидемиологическое расследование и установить причины и условия возникновения заболевания, говорится в сообщении ведомства. "Осуществляется забор клинического материала от больных, контактных лиц и сотрудников пищеблока лагеря", - сообщило управление.
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