В Тверской области рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Медики оценивают состояние детей, отравившихся в загородном лагере в Тверской области, как удовлетворительное, сообщило правительство региона.

Ранее СУ СК по региону сообщило, что в среду восемь детей из загородного лагеря "Салют" в Кимрском районе обратились к медикам с признаками отравления. Начата доследственная проверка.

К проверке лагеря со стороны следственных органов подключилась региональная прокуратура, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Правительство региона отметило, что ситуация в лагере находится на контроле губернатора Игоря Рудени. На место оперативно выехали специалисты областных министерств здравоохранения и образования.

"В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Принимаются все необходимые меры для обеспечения их здоровья и безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что у детей подозрение на кишечную инфекцию.