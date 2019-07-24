Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский музыкант и один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян назвал исполнение на концерте группы "Симфоническое Кино" композиции Metallica "легким реверансом в сторону зарубежных коллег".

Metallica в воскресенье выступила в Москве на стадионе "Лужники" в рамках WorldWired Tour в поддержку альбома "Hardwired… To Self-Destruct". Во время шоу участники коллектива исполнили легендарную композицию Виктора Цоя "Группа крови", чем вызвали громкие овации многотысячной толпы поклонников. В ответ Каспарян во вторник исполнил на концерте "Симфоническое Кино" композицию Enter Sandman из альбома Metallica 1991 года.

"Решили такую песню сыграть мои коллеги по коллективу. Все вместе приняли это решение. Это был легкий реверанс в сторону зарубежных артистов", - рассказал РИА Новости Каспарян.

По его словам, не имеет значение, каким именно было выступление Metallica в минувшее воскресенье, так как главным является совсем другое.