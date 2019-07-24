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РИА Новости

В Орловской области возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПчеловод собирает мед на пасеке
Пчеловод собирает мед на пасеке
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось.
Следствие информирует, что 14 июня 2019 года в Корсаковском районе на одной из пасек зафиксирована массовая гибель более 300 пчелосемей.
"По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО "Отрадаагроинвест" правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан", - говорится в сообщении.
Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).
Это первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы.
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Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за могут составить порядка 1 триллиона рублей. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.
Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория назвала компоненты пестицидов, которые привели к массовой гибели пчел. Это фипронил, диметоат, циперметрин, лямбда-цигалотрин.
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Орловская областьРоссияПроисшествия
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