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РИА Новости

Премьер Малайзии раскритиковал позицию США и Нидерландов по крушению MH17

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал в интервью в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения малайзийского Boeing и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.
28-минутный документальный фильм Макса ван дер Верффа, занимающегося независимым расследованием крушения, был опубликован на YouTube в середине июля. Фильм включает в себя свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, полковника Мохамада Сакри, который руководил группой следователей при правительстве Малайзии, а также результаты судебной экспертизы представленных СБУ записей переговоров, которую малайзийская фирма OG IT Forensic Services признала ложной. При этом девять следов редактирования записей нашел и немецкий эксперт, интервью которого также есть в фильме.
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"Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение", - заявил Мохамад.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему в первые шесть месяцев расследования малайзийскую следственную группу не включали в Совместную следственную группу (ССГ, JIT), премьер заявил: "Это несправедливо и необычно. Самолет наш (малайзийский - ред.), и на самолете летели малайзийцы, они также погибли. Таким образом, естественно, что Малайзия должна быть первой страной, которая должна принимать участие в расследовании… Но они просто игнорировали нас", - добавил он.
На первой после крушения малайзийской пресс-конференции 18 июля премьер Наджиб Разак объявил о соглашениях, которые он по телефону достиг с американским президентом Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко. "Обама и я договорились, что расследование будет открытым и международные команды получат доступ к месту крушения", - сказал он. По его словам, Порошенко обещал провести полное, тщательно и независимое расследование, в котором примут участие власти Малайзии. "Он также сказал, что никто не должен перемещать обломки или черные ящики с места крушения", - подчеркнул тогда Разак. После этой пресс-конференции правительство Малайзии направило специальный рейс в Киев, на борту которого были сотрудники малайзийской группы по оказанию помощи и спасению в случае стихийных бедствий, а также команда медиков.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеМалайзияВ мире
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