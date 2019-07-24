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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Москалькова призвала пойти навстречу кандидатам в МГД

Вчера, 18:45
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Необходимо пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи избирателей в поддержку кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске.
"На мой взгляд, нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи, установить, что они действительно либо неправильно собранные, либо правильно, и решить вопрос по существу", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о ситуации вокруг отказа в регистрации кандидатов в Мосгордуму, подписи избирателей в поддержку которых были признаны недействительными.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 11:50
В ЦИК рассказали, кому могут быть выгодны отказы в регистрации кандидатов
Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком. Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщали, что причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы.
Накануне председатель ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Они просили ее вмешаться в ситуацию с их регистрацией на выборы. В ходе встречи она пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 10:58
ЦИК пообещал расследовать обращения несостоявшихся кандидатов в МГД
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомТатьяна МоскальковаЦИК РФМосковская городская думаРоссия
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