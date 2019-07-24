Москалькова призвала пойти навстречу кандидатам в МГД

СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Необходимо пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи избирателей в поддержку кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"На мой взгляд, нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи, установить, что они действительно либо неправильно собранные, либо правильно, и решить вопрос по существу", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о ситуации вокруг отказа в регистрации кандидатов в Мосгордуму, подписи избирателей в поддержку которых были признаны недействительными.

Ранее член МГИК Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком. Ранее в пресс-службе Мосгоризбиркома сообщали, что причина признания подписи избирателя недействительной во всех случаях заключается в ошибке либо их сборщика, либо самого кандидата в депутаты Мосгордумы.

Накануне председатель ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы, многим из которых отказали в регистрации. Они просили ее вмешаться в ситуацию с их регистрацией на выборы. В ходе встречи она пообещала провести тщательное расследование, если в ЦИК обратятся кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи жалобы после рассмотрения не удовлетворит Мосгоризбирком.