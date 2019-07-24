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РИА Новости

Россия хочет равноправных отношений с Латинской Америкой, заявил Лавров

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей
ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Москва готова развивать взаимовыгодные отношения с государствами Латинской Америки, в отличие от Вашингтона, который пытается всем навязать свои порядки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слышать утверждения о том, что кто-то из восточного полушария не может иметь партнеров в западном и наоборот из уст представителей США, честно говоря, просто смешно. Посмотрите на карту - где присутствуют США со своими военными базами, посмотрите на карту, где есть базы Великобритании далеко от ее земель. Мне кажется, для серьёзного разговора почва отсутствует", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
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По его словам, президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Москва готова развивать с Латинской Америкой и Карибским регионом взаимовыгодные, равноправные отношения.
"Если любая из этих стран, как и любая из стран другого региона, готова, проявляет интерес именно к такого рода равноправному взаимодействию, за нами дело не стоит. Традиция США, которые не постеснялись 200 лет спустя вспомнить доктрину Монро и заявить, что она по-прежнему актуальна, несколько иная. США любят сами определять, где есть вакуум демократии, который нужно заполнить. Вот они объявляют ... и отдают приказ своим вооружённым силам этот вакуум заполнять "демократическим" образом", - добавил министр.
Он отметил, что РФ "категорически отвергает попытки навязать кому бы то ни было свои порядки, свои ценности, которые далеко не всегда отражают ценности других цивилизаций".
"Это неоколониальные методы, которые давно пора отправить, как было однажды сказано, на свалку истории. К сожалению, менталитет колониальных рецидивов достаточно живуч, в том числе и в США. Но я очень надеюсь, что несмотря не на то, в США осознают свой долгосрочный интерес, который состоит не в том, чтобы испортить отношения со всеми, выдвигая ультиматумы ..., а обеспечивать себе партнёров, а не страны, которые будут помнить как над ними издевались. Надо уважать международное право и требовать этого от США", - заключил российский министр.
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