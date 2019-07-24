Россия хочет равноправных отношений с Латинской Америкой, заявил Лавров

ГАВАНА, 24 июл - РИА Новости. Москва готова развивать взаимовыгодные отношения с государствами Латинской Америки, в отличие от Вашингтона, который пытается всем навязать свои порядки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Слышать утверждения о том, что кто-то из восточного полушария не может иметь партнеров в западном и наоборот из уст представителей США, честно говоря, просто смешно. Посмотрите на карту - где присутствуют США со своими военными базами, посмотрите на карту, где есть базы Великобритании далеко от ее земель. Мне кажется, для серьёзного разговора почва отсутствует", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Москва готова развивать с Латинской Америкой и Карибским регионом взаимовыгодные, равноправные отношения.

"Если любая из этих стран, как и любая из стран другого региона, готова, проявляет интерес именно к такого рода равноправному взаимодействию, за нами дело не стоит. Традиция США, которые не постеснялись 200 лет спустя вспомнить доктрину Монро и заявить, что она по-прежнему актуальна, несколько иная. США любят сами определять, где есть вакуум демократии, который нужно заполнить. Вот они объявляют ... и отдают приказ своим вооружённым силам этот вакуум заполнять "демократическим" образом", - добавил министр.

Он отметил, что РФ "категорически отвергает попытки навязать кому бы то ни было свои порядки, свои ценности, которые далеко не всегда отражают ценности других цивилизаций".