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РИА Новости

Мюллер подтвердил, что не обвинил Трампа из-за правил минюста

Вчера, 18:41
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЮрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер подтвердил, что не выдвинул обвинений против президента Дональда Трампа из-за правил министерства юстиции, согласно которым обвинения в адрес действующего президента являются неконституционными.
В ходе слушаний в конгрессе Мюллера спросили, правда ли, что он не обвинил Трампа из-за существующих правил.
"Да, это верно", - ответил Мюллер.
Он не уточнил, было ли это единственным или главным соображением при принятии решения не предъявлять обвинения президенту.
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Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
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