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РИА Новости

Сингапур разрешил экспорт замороженной птицы из России

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазделочный цех на птицефабрике
Разделочный цех на птицефабрике
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Разделочный цех на птицефабрике. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Продовольственное агентство Сингапура разрешило экспорт замороженной птицы из России, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Продовольственное агентство Республики Сингапур (SFA) официальным письмом от 22 июля 2019 года сообщило, что по результатам оценки предоставленных материалов в отношении контроля гриппа птиц в РФ, а также системы ветеринарного контроля, одобрена возможность экспорта замороженной птицы из России в Сингапур", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сингапурская сторона признала регионализацию России по гриппу птиц до уровня федерального субъекта (пока только для российских регионов, которые были ранее проинспектированы сингапурскими коллегами).
Так, в случае вспышки гриппа птиц ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства в Сингапур будут затрагивать только конкретный регион, где были зафиксированы вспышки. При этом зона наблюдения, созданная для холдингов, пострадавших от гриппа птиц, также будет ограничена, если она выйдет за границы региона.
Кроме того, иностранное ведомство включило в список компаний, имеющих право поставлять продукцию в Сингапур, одно российское предприятие по производству мяса птицы. Поставки этой продукции смогут начаться в ближайшее время после завершения согласования соответствующего ветеринарного сертификата между Россельхознадзором и SFA, отмечается в релизе.
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СингапурРоссельхознадзорРоссияЭкономика
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