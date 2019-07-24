Сингапур разрешил экспорт замороженной птицы из России

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Продовольственное агентство Сингапура разрешило экспорт замороженной птицы из России, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Продовольственное агентство Республики Сингапур (SFA) официальным письмом от 22 июля 2019 года сообщило, что по результатам оценки предоставленных материалов в отношении контроля гриппа птиц в РФ, а также системы ветеринарного контроля, одобрена возможность экспорта замороженной птицы из России в Сингапур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сингапурская сторона признала регионализацию России по гриппу птиц до уровня федерального субъекта (пока только для российских регионов, которые были ранее проинспектированы сингапурскими коллегами).

Так, в случае вспышки гриппа птиц ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства в Сингапур будут затрагивать только конкретный регион, где были зафиксированы вспышки. При этом зона наблюдения, созданная для холдингов, пострадавших от гриппа птиц, также будет ограничена, если она выйдет за границы региона.