В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.

28-минутный документальный фильм Макса ван дер Верффа, занимающегося независимым расследованием крушения опубликован на YouTube. Фильм включает в себя свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, полковника Мохамада Сакри, который руководил следствием при правительстве Малайзии, а также результаты судебной экспертизы представленных СБУ якобы записей переговоров, которую провела малайзийская фирма OG IT Forensic Services. Режиссёром и сопродюсером фильма выступила Яна Ерлашова.

"Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Наджибом Разаком - ред.). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения", - рассказал Сакри. По его словам, по прибытии в Киев украинские власти заблокировали малазийцам доступ к месту катастрофы. "Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно", - сказал он.

Сакри сообщил, что поехал на место крушения и встретился с представителями администрации Донецка, которую тогда возглавлял Александр Бородай. С группой из 11 человек, включая двух медспециалистов, и бойцов армии Малайзии, Сакри, по его словам, прибыл к месту раньше вооруженных представителей из Австралии, Нидерландов и Украины - последних не допустили подразделения ДНР. Так полковник Сакри первым получил "черные ящики" в ходе церемонии передачи, которая была заснята 22 июля 2014 года в Донецке. В документальном фильме также показан документ с подписью Сакри и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в котором закреплен факт передачи "черных ящиков".

По словам Сакри, СММ ОБСЕ просила Малайзию передать "черные ящики", но получили отказ. После этого к Сакри, по его словам, пришли агенты ФБР. "Они обратились ко мне, чтобы я показал им "черный ящик". Я сказал "нет", - утверждает Сакри. Он также сообщил, что в Киеве правительство Украины пыталось "заставить его оставить им "черные ящики". "Мы сказали "нет". Мы не можем. Мы не можем этого позволить", - сказал полковник.

Авиакатастрофа Boeing

Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.