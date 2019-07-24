Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T18:34Z
https://ria.ru/20190724/1556847607.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/106011/67/1060116724_0:303:2847:1904_1036x0_80_0_0_7bdd357b26e9bb886070cae1e622c7bc.jpg
РИА Новости

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Вчера, 18:34
34534
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии посетили место крушения "Боинга" в Донецкой области
Эксперты из Нидерландов и Малайзии посетили место крушения Боинга в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.
28-минутный документальный фильм Макса ван дер Верффа, занимающегося независимым расследованием крушения опубликован на YouTube. Фильм включает в себя свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, полковника Мохамада Сакри, который руководил следствием при правительстве Малайзии, а также результаты судебной экспертизы представленных СБУ якобы записей переговоров, которую провела малайзийская фирма OG IT Forensic Services. Режиссёром и сопродюсером фильма выступила Яна Ерлашова.
"Я поговорил с премьер-министром (экс-премьером Наджибом Разаком - ред.). Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения", - рассказал Сакри. По его словам, по прибытии в Киев украинские власти заблокировали малазийцам доступ к месту катастрофы. "Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно", - сказал он.
Сакри сообщил, что поехал на место крушения и встретился с представителями администрации Донецка, которую тогда возглавлял Александр Бородай. С группой из 11 человек, включая двух медспециалистов, и бойцов армии Малайзии, Сакри, по его словам, прибыл к месту раньше вооруженных представителей из Австралии, Нидерландов и Украины - последних не допустили подразделения ДНР. Так полковник Сакри первым получил "черные ящики" в ходе церемонии передачи, которая была заснята 22 июля 2014 года в Донецке. В документальном фильме также показан документ с подписью Сакри и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в котором закреплен факт передачи "черных ящиков".
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 18:15
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
По словам Сакри, СММ ОБСЕ просила Малайзию передать "черные ящики", но получили отказ. После этого к Сакри, по его словам, пришли агенты ФБР. "Они обратились ко мне, чтобы я показал им "черный ящик". Я сказал "нет", - утверждает Сакри. Он также сообщил, что в Киеве правительство Украины пыталось "заставить его оставить им "черные ящики". "Мы сказали "нет". Мы не можем. Мы не можем этого позволить", - сказал полковник.

Авиакатастрофа Boeing

Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
17 июля, 16:31
Юрист: вокруг дела о МН17 начали происходить всякие странностиВ деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом появились новые свидетели, объявлено в Голландии. В Киеве одновременно сообщили, что важный свидетель по этому делу некоторое время назад задержан СБУ. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik оценила эти сообщения.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
4288612114
Обсудить 62
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРMH17. РасследованиеМалайзияРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Помню: В день трагедии американцы обвинили нас. Доказательства до сих пор не предоставили. Наверняка, сами подстроили! Хвосты заметают!
24 июля, 21:35
Александр Веселков
11300007
"Мы сказали "нет". Молодцы!
24 июля, 18:52
Иван Добрый
9630002
Рекомендуем
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
РИА
Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина задумала расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Акция протеста возле избиркома в Донецкой области
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Хиллари Клинтон
Мюллер рассказал о случаях "вмешательства" России на стороне Клинтон
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Акватория Вонсана
Северная Корея задержала российское судно
Снегопад
Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные
Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
Лента новостейМолния