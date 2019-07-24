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РИА Новости

Москалькова попросила предоставлять любую информацию о насилии в семье

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала волонтеров предоставлять аппарату омбудсмена любую информацию о случаях насилия в семье.
В ходе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" Москалькову спросили, какую помощь волонтеры могут оказать в борьбе с домашним насилием.
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"Нам нужны сведения из любых уголков и в любом виде о том, что происходит в этой сфере", - ответила омбудсмен.
Москалькова также отметила, что именно волонтеры создают специальные центры поддержки и кризисные центры для жертв насилия.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила Москальковой объединить усилия в мониторинге и разработке законопроекта против насилия в семье.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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