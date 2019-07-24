Москалькова попросила предоставлять любую информацию о насилии в семье

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019

СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала волонтеров предоставлять аппарату омбудсмена любую информацию о случаях насилия в семье.

В ходе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" Москалькову спросили, какую помощь волонтеры могут оказать в борьбе с домашним насилием.

"Нам нужны сведения из любых уголков и в любом виде о том, что происходит в этой сфере", - ответила омбудсмен.

Москалькова также отметила, что именно волонтеры создают специальные центры поддержки и кризисные центры для жертв насилия.