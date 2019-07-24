Москалькова попросила предоставлять любую информацию о насилии в семье

СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала волонтеров предоставлять аппарату омбудсмена любую информацию о случаях насилия в семье.
В ходе всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" Москалькову спросили, какую помощь волонтеры могут оказать в борьбе с домашним насилием.
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"Нам нужны сведения из любых уголков и в любом виде о том, что происходит в этой сфере", - ответила омбудсмен.
Москалькова также отметила, что именно волонтеры создают специальные центры поддержки и кризисные центры для жертв насилия.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила Москальковой объединить усилия в мониторинге и разработке законопроекта против насилия в семье.