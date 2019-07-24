Восстанавливать защитные сооружения в Нижнеудинске начнут в августе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению защитных сооружений в пострадавшем от паводка Нижнеудинске начнутся в следующем месяце, сообщил в Работы по восстановлению защитных сооружений в пострадавшем от паводка Нижнеудинске начнутся в следующем месяце, сообщил в Instagram губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий сообщил, что главной причиной подтопления Нижнеудинска стал сорванный зуб – часть инженерного сооружения, которое меняло русло руки Уда. Когда напор воды усилился, защитное сооружение не выдержало, вода пошла в город по старому руслу.

"Часть зданий будем восстанавливать. Проектные решения уже есть. С первого августа начнется работа по восстановлению защитных сооружений," - написал Левченко.

Губернатор отметил, что во вторник побывал Нижнеудинске, где осмотрел более десяти объектов, пострадавших от паводка. Кроме того, Левченко посетил пункт долговременного проживания. Сейчас в нем размещены около 30 человек, среди которых четыре ребенка.