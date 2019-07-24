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РИА Новости

Восстанавливать защитные сооружения в Нижнеудинске начнут в августе

Вчера, 18:33
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению защитных сооружений в пострадавшем от паводка Нижнеудинске начнутся в следующем месяце, сообщил в Instagram губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Ранее первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий сообщил, что главной причиной подтопления Нижнеудинска стал сорванный зуб – часть инженерного сооружения, которое меняло русло руки Уда. Когда напор воды усилился, защитное сооружение не выдержало, вода пошла в город по старому руслу.
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"Часть зданий будем восстанавливать. Проектные решения уже есть. С первого августа начнется работа по восстановлению защитных сооружений," - написал Левченко.
Губернатор отметил, что во вторник побывал Нижнеудинске, где осмотрел более десяти объектов, пострадавших от паводка. Кроме того, Левченко посетил пункт долговременного проживания. Сейчас в нем размещены около 30 человек, среди которых четыре ребенка.
Во время паводка в Иркутской области погибли 25 человек, без вести пропали семь. Подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали почти 39 тысяч жителей.
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