Регистратор отказался предоставить письмо МИД Латвии о закрытии Baltnews.lv

МОСКВА/РИГА, 24 июл - РИА Новости. Латвийский регистратор отказался предоставить письмо от МИД Латвии, в котором ведомство потребовало закрыть принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, а также предоставить формулировку, на основании которой оно приняло такое решение, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. МИД РФ в свою очередь заявил, что усматривает в этом шаге "стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ". В министерстве отметили, что ожидают осуждающей реакции со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Уважаемый клиент NIC! В письме министерства иностранных дел содержится информация с ограниченным доступом, и мы не вправе разглашать ее. Удачного дня!" - ответила на запрос Baltnews администратор латвийского реестра доменов из отдела сетевых решений NIC Илза Бибере. Копия ответа имеется в распоряжении РИА Новости.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".