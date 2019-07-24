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РИА Новости
Медиавойны

Регистратор отказался предоставить письмо МИД Латвии о закрытии Baltnews.lv

Вчера, 18:25
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© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv
© РИА Новости
МОСКВА/РИГА, 24 июл - РИА Новости. Латвийский регистратор отказался предоставить письмо от МИД Латвии, в котором ведомство потребовало закрыть принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, а также предоставить формулировку, на основании которой оно приняло такое решение, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. МИД РФ в свою очередь заявил, что усматривает в этом шаге "стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ". В министерстве отметили, что ожидают осуждающей реакции со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
"Уважаемый клиент NIC! В письме министерства иностранных дел содержится информация с ограниченным доступом, и мы не вправе разглашать ее. Удачного дня!" - ответила на запрос Baltnews администратор латвийского реестра доменов из отдела сетевых решений NIC Илза Бибере. Копия ответа имеется в распоряжении РИА Новости.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В частности, МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", ему запретили въезд в страну на пять лет. В июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Вчера, 16:33
СЖР привлечет внимание международных организаций к блокировке Baltnews.lv
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